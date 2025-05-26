Конкурентный отбор мощности для промышленности может подорожать на 15%

По данным “Ъ”, правительство РФ дополнительно проиндексирует на 15% цены на мощность для промышленных потребителей электроэнергии на 2025–2026 год. Одновременно вступит в силу ускоренная дифференциация оплаты мощности в зависимости от эффективности оборудования. По оценкам аналитиков, нагрузка на рынок вырастет на 39 млрд руб. и 64 млрд руб. соответственно, но дифференциация снизит эффект от индексации в два раза.

Цены на мощность, установленные на 2025 и 2026 год, могут быть дополнительно проиндексированы на 15%, следует из проекта постановления правительства РФ (“Ъ” видел документ). Одновременно в 2025 году вступит в силу дифференциация оплаты мощности. Проект постановления уже внесен в правительство. “Ъ” обратился за комментарием в Минэнерго.

Оплата мощности — обязательный платеж промышленных потребителей за условно-постоянные расходы генерирующих компаний. Цена конкурентного отбора мощности (КОМ) ежегодно индексируется на индекс потребительских цен (ИПЦ). Но в последние годы индекс цен производителей (ИЦП) оказывается выше потребительской инфляции из-за роста цен на энергоресурсы, в том числе внеплановой дополнительной индексации цен на газ на 10% для промышленных потребителей с 1 декабря 2023 года.

Введение дифференцированной платы за мощность для всех электростанций в зависимости от их востребованности обсуждается давно. В 2021 году глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к Владимиру Путину просил разработать «механизм стимулирования производителей к выводу неэффективной генерации из эксплуатации за счет введения дифференциации оплаты мощности в зависимости от степени ее загрузки». Запуск механизма ранее планировался на 2027 год.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) пояснили “Ъ”, что при дифференциации для ТЭС вводится зависимость объема поставленной мощности от востребованности: для маловостребованной генерации снижается факт поставки, что сокращает платежи потребителей.

По данным регулятора, ранее правительство РФ утвердило индексацию цены КОМ на 2027 год из-за опережающего роста условно-постоянных затрат поставщиков, а новый проект постановления распространит это решение на оставшиеся месяцы 2025 года и 2026 год.

«Сообщество потребителей энергии», ссылаясь на расчеты «Совета рынка», указывает, что индексация цены КОМ в 2025–2026 годах на 15–20% сверх уже проведенной индексации по ИПЦ на 9,51% увеличит платеж экономики на 63–84 млрд руб. в год. «Считаем, что учет в цене мощности роста топливных затрат, уже учтенных в цене электроэнергии, методологически является ошибочным, ведет к необоснованному росту затрат экономики на энергоснабжение»,— говорится в письме ассоциации вице-премьеру Александру Новаку. В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что прирост платежей потребителей будет меньше.

В «Совете производителей энергии» заявили “Ъ”, что в 2021–2024 годах индексы цен производителей и оплаты труда выросли на 59,8% и 71,3% соответственно. Инфляция же составила 42,7%, поэтому индексация необходима для частичной компенсации накопленного отставания. «Это позволит генерирующим компаниям обеспечивать эксплуатацию и ремонт оборудования, а механизм дифференциации оплаты мощности с 2025 года уменьшит выручку от реализации мощности и снизит эффект от индексации цены на мощность на 2025–2026 годы»,— отмечают в ассоциации.

Ранее цена КОМ на 2025 год для первой ценовой зоны (европейская часть России и Урал) была определена на уровне 193,15 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, для второй ценовой зоны (Сибирь) — 303,19 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. В 2026 году в первой ценовой зоне поставщики получат 194,9 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, во второй — 299,35 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.

По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, дополнительный прирост платежей за мощность в обеих ценовых зонах в 2025 году составит около 39 млрд руб., а в 2026 году увеличится на 64 млрд руб.

А досрочное внедрение принципа оплаты мощности, дифференцированной по степени загрузки, по его словам, снизит эффект от дополнительной индексации цены КОМ примерно в два раза. Итоговое влияние индексации, по его расчетам, дополнительно увеличит цену мощности в первой ценовой зоне на 2,5%, во второй ценовой зоне — на 6%.

С 2021 по 2024 годы образовался существенней разрыв между показателями ИПЦ и ИЦП из-за изменения ценовой и экономической ситуации, указывает господин Сасим, но разбалансировка сама по себе не является обязательным условием для немедленного увеличения цены КОМ.

«Имеет смысл рассмотреть применение в процессе расчета цен КОМ композитного индекса с учетом использования фактора роста цен на ресурсы (материальные, трудовые и другие), изменения фактических условий оплаты труда и изменения цен на товары и услуги, подлежащие государственному регулированию»,— считает эксперт.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел