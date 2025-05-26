«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения потребителей двух районов Волгоградской области

Специалисты филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт энергооборудования на высоковольтной подстанции, обеспечивающей электроэнергией потребителей Городищенского и Калачевского районов Волгоградской области. Проведенные мероприятия позволят повысить качество электроснабжения 18 тысяч человек, проживающих в шести населённых пунктах.

Подстанция обеспечивает электроснабжение медицинских и образовательных учреждений, отделений связи и пожарных депо, а также производственных и сельскохозяйственных площадок. Среди потребителей подстанции также объекты мелиорации, железнодорожной инфраструктуры, насосные станции, дачные общества и фермерские хозяйства.

Энергетики провели на питающем центре диагностику и устранили дефекты выключателей, проверили состояние трансформаторов тока, трансформаторного масла, заменили дугогасительные камеры. Также специалисты произвели ревизию переключающих устройств, заменили резиновые уплотнители, предотвращающие течь трансформаторного масла. Работы по ремонту подстанционного оборудования выполнены без отключения потребителей.