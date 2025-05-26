«Россети» провели «День поставщика» на Кавказском инвестиционном форуме

На конференции, собравшей представителей более 200 компаний, выступили заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак и заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский. Также участвовали эксперты организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», крупнейших электронных торговых площадок.

Модерировала дискуссию директор по закупкам ПАО «Россети» Екатерина Григорьева. Ключевой темой стало применение национального режима закупок для укрепления технологического суверенитета сетевого комплекса. Кроме того, участники обсудили другие аспекты взаимодействия предприятий энергетики с поставщиками товаров и услуг, основные проблемы и задачи импортозамещения, опыт использования электронных закупок.

«Для точного прогнозирования сроков реализации проектов необходим единый отраслевой заказ и четкое понимание долгосрочной перспективы потребления электроэнергии», — отметил Евгений Грабчак.

Он подчеркнул, что проведение Дня поставщика будет способствовать дальнейшей оптимизации работы энергосистемы страны и поиску путей к снижению конечной стоимости киловатт-часа. Формирование долгосрочного устойчивого заказа в ТЭК является одной из ключевых задач, которые поставлены перед отраслью Энергетической стратегией РФ на период до 2050 года.

«Российские поставщики могут почти полностью закрыть потребности Группы «Россети». Уже есть примеры крупных подстанций, которые на 100% оснащены отечественным оборудованием. Как ключевой заказчик в отрасли готовы и далее гарантировать высокие объемы закупок. От партнеров ждем соблюдения сроков работ и инновационных решений. Приоритетами также являются повышение качества продукции, в том числе на уровне комплектующих, подготовка сервисного персонала», – подчеркнул Алексей Мольский.

День поставщика Группы «Россети» стал одним из ключевых событий Кавказского инвестиционного форума. Всего в деловую программу включено порядка 50 мероприятий, крупнейшим из которых станет пленарная сессия на тему «Образ СКФО в 2036 году» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. «Россети» являются стратегическим партнером форума.