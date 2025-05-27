Электросети 275 подмосковных СНТ консолидируют компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» до конца года

Министерство энергетики Московской области по поручению губернатора проводит работы по консолидации объектов электросетевого хозяйства. С начала года в компании «Мособлэнерго» «Россети Московский регион» и были приняты электросети 66 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Всего в течение года запланирована передача в собственность компаний сетевых объектов 275 СНТ.

«Передача электросетевого имущества СНТ в собственность сетевой компании дает потребителям ряд преимуществ. Собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией. Техническое обслуживание и ремонт переходят в руки энергокомпании. Специалисты проводят оценку состояния объектов сетевого хозяйства. В случае необходимости, энергообъект в течение пяти лет будет включен в план работ по одной из основных производственных программ «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», в ходе выполнения которых будут проведены реконструкция, ремонт или строительство новых энергообъектов. Это позволяет значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей и существенно снизить риск возникновения нарушений в сетях. Обязанности по выполнению восстановительных работ в случае технологических нарушений также переходят к энергокомпании», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Процедура передачи электросетевых объектов предусматривает шесть этапов. Для начала необходимо убедиться, что сети СНТ технологически присоединены к сетям компании. Перечень таких СНТ размещен на сайтах «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». Там же описан порядок действий заявителя, размещен список необходимых к предоставлению документов, приведена установленная форма обращения в адрес компании с предложением о передаче сетей. После обращения заявителя энергетики проводят обследование электросетей и экспертизу предоставленных документов. В качестве результата рассмотрения обращения сетевые компании инициируют процедуру заключения договора передачи электросетевого имущества или предоставляют мотивированный отказ с указанием причин отказа в приеме сетей. Данная упрощенная схема передачи электросетей СНТ в собственность территориальным сетевым организациям действует в Московской области с 2022 года.

На сегодняшний день энергосетевое хозяйство 6775 коттеджных поселков, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения граждан, расположенных в городских и муниципальных округах Московской области, в рамках консолидации уже передано в собственность «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Целью консолидации является повышение эффективности эксплуатации электрообъектов, достижение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, создание единых условий по технологическому присоединению новых абонентов и в долгосрочной перспективе — обеспечение энергетической безопасности региона.