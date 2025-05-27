Объем поступления солнечной энергии в сети астраханского филиала «Россети Юг» вырос на 19%

В распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в первом квартале 2025 года поступил 61 млн кВт*ч солнечной энергии, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Такого объёма достаточно для электроснабжения жителей Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области на протяжении шести месяцев.

Доля солнечной энергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала составила около 7% против 5,6% в январе-марте 2024 года. Солнечные электростанции региона выработали в отчетный период на 10 млн кВт*ч энергии больше, чем годом ранее.

Астраханская область входит в пятерку регионов России с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В конце 2024 года здесь введена в эксплуатацию Богдинская солнечная электростанция мощностью 60 МВт, в результате общее количество объектов солнечной генерации выросло до 13. 10 из них передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Кроме этого, в регионе функционируют пять ветровых электростанций установленной мощностью 340 МВт.