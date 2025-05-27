ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ на Ozon

Завод «НП «ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ», один из ведущих производителей кабельной продукции, расширяет свои каналы продаж, выходя на маркетплейс Ozon. Теперь покупателям не нужно искать продукцию через посредников или посещать специализированные магазины – силовые кабели можно заказать онлайн всего в несколько кликов.

На платформе представлен широкий ассортимент продукции, соответствующий самым высоким стандартам безопасности и надежности. Теперь продукция компании стала еще ближе к покупателям. Заказать необходимые силовые кабели можно с быстрой доставкой по все стране.

Благодаря маркетплейсу продукция завода стала доступнее и ближе к потребителю.

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