ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ на Ozon

27 мая 2025, 15:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Завод «НП «ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ», один из ведущих производителей кабельной продукции, расширяет свои каналы продаж, выходя на маркетплейс Ozon. Теперь покупателям не нужно искать продукцию через посредников или посещать специализированные магазины – силовые кабели можно заказать онлайн всего в несколько кликов.

На платформе представлен широкий ассортимент продукции, соответствующий самым высоким стандартам безопасности и надежности. Теперь продукция компании стала еще ближе к покупателям. Заказать необходимые силовые кабели можно с быстрой доставкой по все стране.

Благодаря маркетплейсу продукция завода стала доступнее и ближе к потребителю. 

Оформите заказ на Ozon и получите надежные силовые кабели напрямую от производителя!

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НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Акционерное общество «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  основан 9 июля 1941 года. Сегодня является одним из лидеров кабельной промышленности России. Завод прошел большой путь развития от небольшого кустарного производства к крупному специализированному предприятию по выпуску кабельной продукции.