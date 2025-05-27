Перемычку между «Силой Сибири» и Сахалин - Хабаровск - Владивосток построят к 2027 году

Газопровод Белогорск - Хабаровск, который станет перемычкой между трубопроводами "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, будет построен к 2027 году. Об этом заявил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов в ходе совещания в Совете Федерации по газификации Дальнего Востока.

"Газопровод-перемычка между "Силой Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток - это порядка 828 км, часть уже уложена в траншею. Ожидаем завершения к 2027 году строительства газопровода. Соответственно, развитие газификации, предполагаем, должно начаться в 2027-2028 годах", - сказал он.

По словам Верхова, уровень газификации ДФО на начало 2025 года составляет 27,7%.

Газопровод Белогорск - Хабаровск - первый этап "Восточной системы газоснабжения". "Газпром" в апреле сообщал, что построил его уже на 37,6%. В дальнейшем планируется подключение к Белогорск - Хабаровск газопроводов-отводов для газификации расположенных вдоль трассы Белогорска и Биробиджана.

Проект "Восточной системы газоснабжения" предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в европейской части страны. Его реализация обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока.