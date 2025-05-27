В Карачаево-Черкесии построят Нижнекрасногорскую малую ГЭС

Строительство Нижнекрасногорской малой гидроэлектростанции (ГЭС) запланировано в Карачаево-Черкесии. Соглашение о финансировании подписано на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"В КЧР построят Нижнекрасногорскую малую ГЭС. Сегодня в Минводах на Кавказском инвестиционном форуме было подписано соглашение о финансировании между МСП Банком и компанией "Южэнергострой". <...> Для нас это важная новость, так как мы уделяем особое внимание развитию возобновляемой энергетики региона. Карачаево-Черкесия обладает высоким потенциалом в области гидроэнергетики, который сейчас активно развивается", - говорится в сообщении.

Документ подписали председатель правления АО "МСП Банк" Иван Подберезняк и бенефициар компании ООО "Южэнергострой" Павел Шестопалов. Согласно договору, объем финансирования составит 1,5 млрд рублей.

Строительство энергообъекта в числе пяти прорывных проектов, которые входят в модель экономического развития Карачаево-Черкесии.

"Реализация проекта позволит существенно повысить уровень обеспеченности энергоресурсами экономики и населения КЧР. После запуска станции будет создано 30 новых рабочих мест", - отметил Темрезов.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.