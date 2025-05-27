В Кировской области появится образовательный электротехнический кластер

Соглашение о создании кластера «Электротехническая промышленность и автоматизация производств» было подписано при поддержке Правительства Кировской области между средними профессиональными образовательными организациями региона и предприятиями электротехнической отрасли. Документ предусматривает сотрудничество в сфере подготовки востребованных специалистов. В торжественной церемонии подписания принял участие директор филиала «Россети Центри и Приволжье» – «Кировэнерго» Владимир Колесников.



Кластер будет реализован в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и направлен на повышение доступности и качества профессионального обучения. Подготовку энергетиков планируется максимально приблизить к потребностям рынка труда. При составлении программ учебные заведения будут ориентироваться на запросы предприятий отрасли, а само обучение пройдет в партнерстве с ними и станет более практико-ориентированным. В результате выпускники сузов получат гарантированные рабочие места, а работодатели – востребованных специалистов.

Образовательно-производственный центр будет создан на базе колледжа Вятского государственного университета.