В Совете Федерации обсудили инструменты развития газохимической и нефтехимической отрасли Дальнего Востока

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «Газификация и ее производные: газохимия и нефтехимия как драйвер роста экономики Дальневосточного федерального округа». Модератором заседания выступила заместитель директора департамента по привлечению инвестиций Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Анастасия Набатчикова.

Открывая мероприятие, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Александр Ролик сообщил, что совещание проводится в рамках исполнения поручений Председателя СФ Валентины Матвиенко и заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева об организации на Х Восточном экономическом форуме тематической сессии под эгидой Совета Федерации по вопросам совершенствования законодательного регулирования преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики.

Сенатор обозначил наиболее актуальные вопросы развития газохимической и нефтехимической отрасли Дальнего Востока такие как: программа поддержки проектов в рамках импортозамещения оборудования для нефтегазового комплекса, газификация Дальнего Востока и перспективы нефтегазохимии, реализация крупнейшего высокотехнологичного и экологически чистого комплекса минеральных удобрений в Приморском крае; применение банковских инструментов для поддержания инвестиционной активности на Дальнем Востоке.

Также Александр Ролик обратил внимание на программы развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия), основные направления развития нефте- газопереработки в Хабаровском крае.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев подчеркнул, что преференциальные режимы нуждаются во внимании со стороны законодателей. Он проинформировал о том, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (63,5 трил м3) и второе место – 16 проц. мировой добычи. По его словам, экономика сегодняшнего дня нуждается в полимерах – производных из энергоресурсов. В частности, к 2036 году планируется производить 14 млн тонн крупнотоннажных полимеров, а к 2050 году – уже 18 млн тонн.

«Мы понимаем, что инвесторам крупных проектов нефте- и газокомплексов необходимы стабильные налоговые условия, отлаженное таможенное тарифное регулирование и оказание мер государственной поддержки. Донастройка существующих мер поддержки позволит быстрее локализовать переработку сырья в конечный продукт и тем самым обеспечить импортозамещение востребованной продукции для промышленности, сельского хозяйства и масштабной стройки, реализующейся на Дальнем Востоке», – отметил Виталий Алтабаев.

О применении банковских инструментов для поддержания инвестиционной активности на Дальнем Востоке рассказал заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Юрий Корсун. В частности, он рассказал об инструменте Фабрики проектного финансирования, которая за счет государственной субсидии защищает инвестора от изменения ключевой ставки. «Все проекты, которые поддерживает ВЭБ.PФ в отрасли ТЭК – это газохимия. Мы предлагаем внести корректировки в соответствующие постановления, чтобы нефтяная отрасль также могла пользоваться этими инструментами».

Он также рассказал об инструменте «Дальневосточной субсидии» - еще одни формат кредитования, который позволяет финансировать проекты со ставкой в 2% годовых. Этот механизм как правило применяется для реализации проектов социальной направленности, вместе с тем, Юрий Корсун подчеркнул, что необходимо прорабатывать пути применения инструмента для других проектов высокой важности.

Крупные компании-переработчики формируют в собственные инструменты поддержки локальных производств конечной продукции из полимеров для обеспечения отраслей активно развивающейся экономики необходимой продукцией. Так, компания «Сибур» реализует собственную программу поддержки переработчиков.

«На Дальнем Востоке перерабатывается около 65 тысяч тонн базовых полимеров в год. Динамика роста – 13% за прошлый год. В том числе за счет поддержки компаний на местах. Растут отрасли ЖКХ, упаковки как для ритейла, так и для сельского хозяйства. Потенциал развития – это плюс 90 тыс. тонн. Этому способствуют как государственные инструменты, такие как ТОР, так и наша собственная программа «Инвестиционный форсаж», которая помогает производствам получать льготное финансирование сырье по конкурентной стоимости. Каждый год мы совместно с государством проводим встречи с компаниями-переработчиками и обсуждаем действенность поддержки», – рассказал Зимовцев Владимир, директор компании «Сибур».

Он подчеркнул, что территории опережающего развития в сумме с льготным финансированием и конкурентной стоимостью полимерного сырья помогают предприятиям эффективно конкурировать с международными производителями.

В Республике Саха (Якутия) реализуется проект Алданского промышленного кластера – масштабного комплекса инвестпроектов в горнодобывающей, газовой и лесоперерабатывающей отраслях. Проект кластера интегрирован в стратегию социально-экономического развития Республики Саха (Якутии) до 2032 года с перспективами до 2050 года.

«Кластерный подход помогает привлекать новые и новые производства логистической и энергетической инфраструктурой, а также взаимной кооперацией производств. Распространение ТОР на площадку кластера позволит быстрее подключить инфраструктуру и запустить проекты в полную силу. Эффект будет не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока», – отметил Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия).

Заместитель генерального директора компании «ЯТЭК» Алексей Быков также добавил, что для развития требуется также создание в регионе перевалочных баз нефтегазовой инфраструктуры. По его мнению, это позволит усилить направление экспорта СПГ.

Для развития автономной газификации в рамках СПГ-проектов поступили предложения от Национальной ассоциации СПГ и Группы ГАЗ - обратить внимание на полную трансформацию газового рынка, что требует принятия быстрых мобильных решений для обеспечения удаленных объектов магистральной и газотранспортной инфраструктуры.

Подводя итоги обсуждения, Александр Ролик подчеркнул, что состоялся полезный, конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами нефтегазового сектора, прозвучало много предложений, направленных на развитие роста экономики Дальнего Востока, которые будут проанализированы в профильном Комитете СФ.

Заместитель главы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев также предложил сформировать перечень предложений от бизнеса по усилению инструментов поддержки.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королёв, представители профильных министерств и ведомств, субъектов РФ, отраслевого и банковского сообщества.