К стройке «Каспийского кластера» в Дагестане приступят в августе 2025 года

Старт масштабной стройки в Каспийском прибрежном кластере запланирован на август 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель гендиректора Кавказ.РФ Владимир Лапухин в рамках Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

«В рамках реализации проектов Каспийского прибрежного кластера мы завершили все изыскательные проекты, сегодня переходим в практическую плоскость. Мы ожидаем во второй половине июня подписать соглашение о строительстве первого объекта. В июле выйдем из госэкспертизы по другим проектам, а в августе-сентябре подпишем все соглашения и начнем масштабную стройку», — прокомментировал он.

По его словам, на три года определены лимиты (федерального бюджета на развитие инфраструктуры Каспийского кластера — прим. ред. РБК Кавказ) — 14,4 млрд руб. Он подчеркнул, что их обязанности включают не только правильное расходование лимитов, но и привлечение частных инвестиций. Общая капитализация Каспийского кластера к 2030 году должна достигнуть 100 млрд руб.

«К реализации в Каспийском кластере планируется 26 проектов гостиничного типа. Определены инвесторы, которые будут строить гостиницы от 3 до 5 звезд», — добавил Лапухин.

Ранее РБК Кавказ сообщал о том, что объекты капитального строительства «Каспийского прибережного кластера» в Дагестане введут в эксплуатацию в 2027 году. Благоустройство планировалось завершить в 2028 году.