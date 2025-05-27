«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения жителей деревни Борисово городского округа Клин

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» продолжают работы для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в городском округе Клин.

Так, энергетики Клинского района электрических сетей (РЭС) установили трансформаторную подстанцию (ТП) 160 кВА в деревне Борисово. Новое оборудование обеспечит надежное электроснабжение более 500 жителей этого населенного пункта.

В этом году компания «Россети Московский регион» в рамках ремонтной программы в населенных пунктах городского округа Клин отремонтирует 20 трансформаторных подстанций, а также 46 выключателей 6-220 кВ, более 5 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ и более 20 км воздушных ЛЭП 35-220 кВ. Будет осуществлена расчистка более 250 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Ключевая цель реализации программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.