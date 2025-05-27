«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения Малодербетовского района Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в рамках годовой программы ремонта и технического обслуживания энергообъектов отремонтировали в Малодербетовском районе Калмыкии семь комплектных трансформаторных подстанций, заменили восемь опор воздушных линий электропередачи и 0,4 км провода.

Работы по ремонту трансформаторных подстанций проводились в районном центре Малые Дербеты, а также в селах Тундутово и Плодовитое. Энергетики провели комплексную диагностику электрооборудования, проверили состояние трансформаторов тока, заменили предохранители, произвели доливку масла и покраску оборудования.

Технические мероприятия позволят обеспечить надежное функционирование энергообъектов в период прохождения летних пиковых нагрузок, повысить качество электроснабжения более девяти тысяч жителей Малодербетовского района Калмыкии.