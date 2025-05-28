EL-Комитет НОПСМ продолжает публиковать результаты независимой оценки качества кабельной продукции, реализуемой на ведущих российских маркетплейсах

Весной 2025 г. специалистами EL-Комитета НОПСМ проведен отбор образцов кабельной продукции на площадках ОЗОН и WILDBERRIES, вызывающей обоснованные подозрения в несоответствии ГОСТ. Поводом для таких подозрений, как мы неоднократно писали, является значительно более низкая цена по отношению к другим изделиям этой категории и отсутствие какой-либо информации о производителе.

Совсем недавно были получены протоколы испытаний образцов кабеля уже ставших известными «торговых марок» АРКАД КАБЕЛЬ и ГЕРМЕС, закупленных на площадке WILDBERRIES (продавец ИП Бабаков Н.С.):

ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2.5;

ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5;

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5.

Во всех испытанных образцах данной торговой марки, как и ожидалось, выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012:

превышение электрического сопротивления ТПЖ (от 37 до 57%).

превышение показателя светопроницаемости при горении и тлении (до 75%).

Комментарий к полученным результатам только один – если не вы не враг себе и своему бизнесу – эта продукция точно не для вас.

Стоит отметить, что благодаря активной и настойчивой позиции EL-Комитета НОПСМ по вычищению онлайн рынка от подобной продукции дало свои результаты: сегодня встретить кабель АРКАД КАБЕЛЬ, ГЕРМЕС, а также им подобных (АТЛАНТ, ОМЕГАКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ-ПРОМ и др.) все труднее.

Отметим, что продавец указанных выше образцов ИП Бабаков Н.С., несмотря на непродолжительный срок работы на WB (менее 5 месяцев) добился неплохих результатов: одного только кабеля здесь реализуется более, чем на 1,7 млн рублей ежемесячно.

Вместе с тем полученную от представителей EL-Комитета НОПСМ претензию продавец проигнорировал и теперь его ждет разбирательство в суде, итог которого вполне очевиден. С представителями МВД и Роспотребнадзора ему также придется объясниться – уж очень много вопросов к столь «успешной бизнес-модели».