Энергетики обеспечили надежность электроснабжения объектов инфраструктуры и производственных предприятий в мкр. Венюково

Специалисты «Мособлэнерго» провели замену силового трансформатора и электрооборудования в распределительной трансформаторной подстанции. Данная электроустановка осуществляет электроснабжение продуктового магазина, системы уличного освещения, вышки сотовой связи, а также ряда производственных предприятий в микрорайоне Венюково муниципального округа Чехов.

В ходе работ специалисты компании в рамках Программы капитального ремонта реконструировали панель ЩО-70 в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ в распределительной трансформаторной подстанции РТП-54. Также энергетики провели замену силового трансформатора мощностью 315 кВА, который исчерпал свой ресурс эксплуатации, на новый агрегат, мощность которого составляет 400 кВА. Выполненные мероприятия обеспечили надежность и качество электроснабжения ряда объектов городской инфраструктуры и производственных предприятий, запитанных от РТП.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в м.о. Чехов работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 5,6 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 11 подстанций и трех зданий ТП. В охранной зоне ЛЭП запланирована расчистка 8 га от древесно-кустарниковой растительности.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.