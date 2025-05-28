На проект и реконструкцию Носовихинского шоссе в подмосковной Балашихе готовы направить более 7 млрд рублей

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на внесение изменений в проектную документацию и выполнение строительно-монтажных работ в рамках реконструкции участка Носовихинского шоссе в Балашихе Московской области. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Подрядчика ищут для выполнения проектных и изыскательских работ (путем внесения изменений) и строительно-монтажных работ в рамках первого этапа реконструкции шоссе от дороги «Кучино – М-7 «Волга» до дороги «Носовихинское шоссе – Агрогородок». Максимальная цена контракта составляет более 7,2 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 июня, победителя планируют определить 19 июня. Срок исполнения контракта – более 4 лет.

Согласно конкурсной документации, в состав объекта входят участок шоссе, несколько улиц, путепровод длиной почти 220 метров, подпорные стены протяженностью более 900 метров, два подземных пешеходных перехода.

Напомним, минувшей зимой губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции дорожной сети вокруг будущей Балашихинской областной больницы. В планах – реконструкция улиц Шестой, Струве и Пролетарской, а также строительство участка улицы Главной. Тогда же сообщалось, что еще построят путепровод через ж/д пути в районе платформы «Черное» для жителей микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново, выполнят реконструкцию Носовихинского шоссе, чтобы было удобнее добираться до станций МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная.