Представитель Инкатеха представил доклад о последних разработках и инновациях кабельной продукции на конференции Акрон Холдинга

28 мая 2025, 16:30
349
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ИНКАТЕХ
Авторы и источники / Правообладателям

Научно-практическое мероприятие, организованное Акрон Холдингом с 21 по 23 мая, стало важным событием для партнеров компании, собравших представителей различных отраслей. Особенное внимание было уделено вопросам, связанным с кабельными изделиями.

Одним из ключевых моментов конференции стал доклад коммерческого директора компании Инкатех Канаана Самар Низаровича. Его выступление освещало новейшие разработки и достижения в сфере кабельно-проводниковых изделий. Благодаря этому участники получили глубокое понимание современных тенденций и перспектив дальнейшего роста рынка кабельной продукции.

Конференция подчеркнула приверженность Акрон Холдинга высоким стандартам качества выпускаемой продукции и развитию долгосрочных партнёрских взаимоотношений с заказчиками. Компания гарантирует своим клиентам высокое качество обслуживания на каждом этапе взаимодействия, способствуя эффективному решению технических задач и поддерживая развитие бизнеса партнёров.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider