Представитель Инкатеха представил доклад о последних разработках и инновациях кабельной продукции на конференции Акрон Холдинга

Научно-практическое мероприятие, организованное Акрон Холдингом с 21 по 23 мая, стало важным событием для партнеров компании, собравших представителей различных отраслей. Особенное внимание было уделено вопросам, связанным с кабельными изделиями.

Одним из ключевых моментов конференции стал доклад коммерческого директора компании Инкатех Канаана Самар Низаровича. Его выступление освещало новейшие разработки и достижения в сфере кабельно-проводниковых изделий. Благодаря этому участники получили глубокое понимание современных тенденций и перспектив дальнейшего роста рынка кабельной продукции.

Конференция подчеркнула приверженность Акрон Холдинга высоким стандартам качества выпускаемой продукции и развитию долгосрочных партнёрских взаимоотношений с заказчиками. Компания гарантирует своим клиентам высокое качество обслуживания на каждом этапе взаимодействия, способствуя эффективному решению технических задач и поддерживая развитие бизнеса партнёров.