С начала 2025 года на Горьковской железной дороге уложено почти 97 км «бархатного» пути

С начала года работниками Горьковской железной дороги было уложено 96,9 км бесстыкового («бархатного») пути. В рамках путеремонтной кампании также было уложено 16 новых комплектов стрелочных переводов.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна развернуты на нескольких перегонах Нижегородской и Владимирской областей: Шеманиха – Уста, Линда – Тарасиха, а также Соловейка – Пологовка – Сережа и Федулово – Ковров.

Также продолжаются работы на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово и Лянгасово – Поздино – в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый – в Свердловской области, Бирюли – Куркачи – в Республике Татарстан, Шолья – Кама – в Удмуртской республике, Сатис – Берещено, Сатис – Шатки.

На некоторых станциях в Удмуртской республике и Кировской области (Кизнер, Саркуз, Котельнич) осуществляется укладка новых стрелочных переводов.

Железнодорожники меняют рельсошпальную решетку, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках производства работ, производят работы по замене стрелочных переводов.

Всего в 2025 году работники Горьковской магистрали капитально отремонтируют более 207 км железнодорожного полотна. Кроме того, будет произведена замена 101 стрелочного перевода.

Путеремонтная кампания позволяет обеспечить и поддержать высокий уровень безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов, а также повысить скорость поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.