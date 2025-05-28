В городе ХМАО строят сквер с иллюминацией в стиле северного сияния за 440 млн рублей

48 минут назад
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Источник:
86.ru
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В Югорске строят новый современный сквер, который получил название «Северное сияние». Его будут украшать яркая иллюминация и арт-объекты. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

Новый сквер площадью 3,2 гектара появится на улице Ленина на месте старого парка «Аттракцион». В нем оборудуют детские площадки, прогулочные тропы, амфитеатр с теневым навесом, аттракционы и стильные зоны для отдыха. Рядом появится автостоянка. Главной особенностью сквера станет декоративное освещение. На работы выделили 440 миллионов рублей из средств федерального, регионального и городского бюджетов.

«Сейчас специалисты обустраивают инженерные коммуникации, прокладывают электрические кабели и готовятся к строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Следующим этапом будет благоустройство — укладка брусчатки», — пишет Стройкомплекс.

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