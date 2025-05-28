Агротехнопарк с инвестициями в 10 млрд рублей построят в Кабардино-Балкарии

Аграрно-технический парк "Междуречье" построят на 200 гектарах в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Это 10 млрд рублей вложений и 40 контрагентов, которые будут заниматься производством", - отметил Коков в своем телеграм-канале.

Резиденты агротехнопарка реализуют проекты по производству материалов и комплектующего оборудования для систем капельного орошения, сельхозмашин и сельхозпереработке.

В Минэкономразвития КБР "Интерфаксу" уточнили, что 10 млрд рублей составят инвестиции резидентов парка в создание и развитие своих производств.

Резиденты агротехнопарка смогут воспользоваться рядом преференций, в том числе, налоговыми льготами, льготными кредитами для МСП, промышленной ипотекой, а также получить субсидии на возмещение затрат на уплату аренды за земельные участки и производственные помещения, находящиеся в границах парка и другими.