Более тысячи школьников пройдут предпрофессиональные каникулы в МЭИ

С 26 мая по 5 июня 2025 года в НИУ «МЭИ» стартовала первая смена летних предпрофессиональных каникул для обучающихся из профильных Инженерных и IT-классов московских школ.

Занятия проходят на базе 30 кафедр и центров 9 институтов, входящих в состав НИУ «МЭИ». Всего в двух сменах примут участие свыше 600 юных инженеров и 400 будущих ИТ-специалистов из более чем 20 столичных школ.

«Мы стремимся не только подготовить будущих специалистов, но и вдохновить молодых людей на развитие своих профессиональных навыков уже сегодня. Предпрофессиональные каникулы — это возможность для школьников прикоснуться к реальной инженерной практике, познакомиться с современными технологиями и понять, каким образом их знания могут быть применены для решения актуальных задач современного мира», – рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Программа предпрофессиональных каникул содержит в себе различные формы занятий для учащихся: лекции и практикумы от ведущих преподавателей и аспирантов вуза, встречи с известными учёными, представителями компаний-партнёров вуза, виртуальные и очные экскурсии на промышленные предприятия, их цифровые двойники и объекты ТЭК столичного региона, а также лабораторные работы с применением научно-исследовательского и учебного оборудования ведущих кафедр университета.

Мероприятия организованы в рамках проектов Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс в московской школе» и «ИТ-класс в московской школе».