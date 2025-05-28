Группа ПОЛИПЛАСТИК приглашает на свой стенд на Конференции ЦИПР 2025

2-8 июня в Нижнем Новгороде состоится X Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – одно из ключевых мероприятий в области цифровой экономики в России. Группа ПОЛИПЛАСТИК презентует на собственном стенде комплексную экспозицию с ключевыми разработками своих цифровых активов, а представители компании выступят в качестве экспертов на мероприятиях деловой программы.

Стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК – №1.6, павильон 1, Нижегородская Ярмарка, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13.

Группа ПОЛИПЛАСТИК сегодня – это больше, чем производство труб. Компания также производит софт, разрабатывает и внедряет решения, способствующие развитию отрасли и созданию надежной, устойчивой инженерной инфраструктуры на долгие годы. ЦИПР – та площадка, на которой посетители смогут вживую опробовать функционал новейших разработок отечественной ИТ-индустрии, в том числе и наших систем. Это даст импульс для дальнейшего масштабирования полезных ИТ-продуктов.

В рамках конференции ЦИПР-2025 Группа ПОЛИПЛАСТИК продемонстрирует цифровые решения для строительства и ЖКХ, которые позволят повысить уровень технологичности и надежности коммунальной, а также промышленной инфраструктуры, обеспечат более качественное предоставление услуг населению , ускорят и выведут на новый уровень все процессы в строительном секторе.

Посетители стенда Группы ПОЛИПЛАСТИК смогут ознакомиться с функционалом ИТ-продуктов и решений, разработанных цифровыми активами холдинга. Логика стенда представляет собой движение «от проектирования до эксплуатации». В состав цифровой экспозиции включены тематические зоны, посвященные решениям для направлений:

Цифровая маркировка трубной продукции и сырья для ее изготовления.

Цифровое управление строительством.

Цифровой строительный контроль.

Цифровые модули для управления технологическими процессами.

Цифровая система отчетности, замещающая Excel.

Представители компании примут активное участие в деловой программе Конференции - в качестве спикеров на ряде сессий. Председатель совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский выступит на сессии Минстроя РФ «Повышение эффективности комплекса жилищно-коммунального хозяйства через внедрение платформенных решений».

Справочно о мероприятии:

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» – самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. ЦИПР — это место встречи лидеров рынка и трансляции лучших практик, технологий и идей. В этом году Конференция проходит уже в 10 раз, основной темой является кибербезопасность и экономика данных.

Конференция объединяет ведущих акторов цифровой экономики со стороны крупного и среднего бизнеса, стартап сообщества, науки и цифрового искусства.

ЦИПР – экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений. ЦИПР также является площадкой проведения хакатонов, питчинг сессий и выставки NFT-искусства.

Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте ЦИПР.