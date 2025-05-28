«Новапорт» проведет строительство и реконструкцию терминалов в семи городах РФ

Инвестпрограмма холдинга "Новапорт" на 2026-2030 годы, которая предусматривает строительство и реконструкцию терминальных комплексов с суммарным объемом инвестиций 70 млрд рублей, затронет Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Салехард, Шерегеш, Магнитогорск, Мурманск. Об этом сообщил генеральный директор "Новапорта" Евгений Янкилевич в интервью в студии ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме.

"Если говорить про холдинг в целом, то помимо программы реконструкции аэродромов, которая ведется в 15 аэропортах холдинга, в период с 2026 по 2030 год нам предстоит строительство и реконструкция терминальных комплексов. Помимо Минеральных Вод это и вторая очередь новосибирского терминала, расширение терминала в Калининграде, строительство терминала в Магнитогорске, строительство терминала в рамках концессионного соглашения в Салехарде. Мы также планируем в самое ближайшее время завершить проектирование и начать строительство второй очереди в Мурманске. Первую очередь только осенью сдаем, но решаем вопрос по второй очереди. Мы проектируем горный аэропорт Шерегеш", - сказал собеседник агентства.

Он также поблагодарил финансовые организации страны, которые поддерживают проекты реконструкции, в частности "Сбер" и ВЭБ.РФ.

"Инвестиционная программа холдинга на 5 лет достаточно емкая по количеству аэропортов, по объемам финансирования. Нам очень сильно помогают наши финансовые институты: и ВЭБ.РФ, и "Сбер". <…> Только в терминальные комплексы [объем инвестиций] в районе 70 млрд рублей", - отметил он.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.

Кавказский инвестиционный форум прошел 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо" на Ставрополье. Организатор форума - Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.