Резиденты ОЭЗ в Ростовской области планируют инвестировать в производства свыше 5,6 млрд руб

Резиденты особой экономической зоны "Ростовская" планируют инвестировать свыше 5,6 млрд рублей, создать 900 рабочих мест, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

"По предварительной оценке, налоговые отчисления резидентов в бюджеты всех уровней до 2035 года составят 18,9 млрд рублей", - уточнил Господарев.

По его словам, с начала работы особой экономической зоны "Ростовская" в марте 2024 года построены пять новых производственных корпусов для резидентов. В текущем году появятся еще десять таких корпусов с необходимой инфраструктурой для оперативного запуска производств. На территории ОЭЗ имеется железнодорожная инфраструктура.

"Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры комплексно прорабатывается правительством области совместно с администрацией Новочеркасска, в том числе, с учетом планируемой жилой застройки города и транспортными потоками рабочего персонала резидентов ОЭЗ", - подчеркнул Господарев.

Он добавил, что в текущем году на территории особой экономической зоны также будут запущены две газопоршневые электростанции.

На территории уже зарегистрированы девять резидентов: "Бонум Траст", "Бонум Танкерс", "Промышленные проекты", НПК "Элмика", "Завод Градиент", "Нейс-Инжиниринг", "Гиперион", "НПК АВИ", "Металлвелд".

"Взаимодействие с инвесторами по локализации новых инвестиционных проектов на площадке особой экономической зоны продолжается. Действующее законодательство позволяет нам расширить территорию созданной ОЭЗ либо создать новую площадку с преференциальным режимом. Это будет возможно после заполнения территории существующей особой экономической зоны", - добавил первый заместитель губернатора региона.

Полный текст интервью с А.Гоcподаревым.