«Россети Юг» выявили почти 5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на энергообъектах в Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» продолжают выявлять факты бездоговорного размещения провайдерами волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах компании. С начала 2025 года по итогам выездных проверок выявлено 4922 незаконных подвеса ВОЛС на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в зоне ответственности филиала.

В поселке Комсомольский Черноземельского района Калмыкии была обнаружена бригада провайдера, проводившая подвес ВОЛС на опоры ЛЭП. В Лаганском районе обнаружен сотрудник той же организации, выполнявший аналогичные работы. В обоих случаях представители провайдера действовали без разрешения и допуска «Россети Юг», работали под напряжением. То есть монтаж ВОЛС производился не только с риском нарушения работы энергообъектов, но и с угрозой для жизни и здоровья самих сотрудников.

Данные факты выявлены несмотря на договоренности, достигнутые энергетиками и провайдерами в апреле текущего года, которые касались недопустимости проведения работ по подвесу ВОЛС на опорах ЛЭП без оформления допуска в сетевой компании.

В адрес нарушителя направлено письмо с уведомлением о том, что энергетики намерены обращаться в правоохранительные органы для привлечения исполнителей к административной и уголовной ответственности.

«Россети Юг» напоминают: компании, желающие использовать для подвеса своего оборудования опоры ЛЭП, должны обратиться в сетевую организацию за получением технических условий и последующим оформлением договорных отношений. В противном случае будет проводится демонтаж незаконных подвесов. О фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, анонимно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).