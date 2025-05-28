VK получил разрешение на стройку дата-центра под Петербургом

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство центра обработки данных М100 в Новосергиевке, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Ранее сообщалось о планах VK построить центр обработки данных в регионе для расширения мощностей.

Проект включает масштабные серверные залы, инженерные блоки и помещения для сотрудников.

Речь идёт об инфраструктурном объекте корпоративного уровня. Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский указал, что центр спроектирован для круглосуточной работы высоконагруженных цифровых сервисов, с многократным резервированием систем, высоким уровнем безопасности и возможностью масштабирования.

"Такой объект появляется благодаря соглашению, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме. Мы видим, как инвестиционные договорённости превращаются в реальные стройки — и это лучший показатель эффективности нашей работы", — отметил Барановский.

В 2024 году правительство региона и VK заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планировалось развитие технологической инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности региона. Цифровой гигант планировал масштабировать собственные центры обработки и хранения данных в Ленинградской области.