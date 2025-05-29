Богословский кабельный завод на региональном этапе “100 лучших товаров России”

27 мая в Екатеринбурге состоялся региональный этап престижного всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". В рамках мероприятия компания "Богословский кабельный завод" представила свою инновационную разработку — серию силовых гибких кабелей на напряжение до 1 кВ марок АсКГм-ХЛ, АсКГ-ХЛ, АсКГН-ХЛ и АсКГН.

Представители предприятия выразили уверенность в высокой оценке экспертов качеств представленной кабельной продукции благодаря её надежности, легкости, гибкости и устойчивости к суровым климатическим условиям.