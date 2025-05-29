Более 74 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области отремонтируют до конца 2025 года

На федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в Ленинградской области начались масштабные ремонтные работы. За этот сезон будет обновлено более 74 километров дорожного полотна и четыре путепровода. Это необходимо для поддержания высокого уровня безопасности и комфорта на одной из ключевых транспортных артерий Северо-Запада.

В мае дорожники приступили к устранению колейности дорожного покрытия на участке с наиболее интенсивным движением – с 12-го по 22-й километр трассы, где ежедневно проезжает более 60 тысяч автомобилей. Стоит отметить, что дорожные работы ведутся в круглосуточном режиме. В этой связи, одна из полос закрыта для движения, на второй действует ограничение скорости до 50 км/час.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, вызванным проведением ремонтных работ, которые необходимы для поддержания высокого уровня безопасности на трассе «Кола». Также дорожники рекомендуют выбирать альтернативные маршруты объезда, среди них: проезд через город Кировск по трассе А-120 Санкт-Петербургское Южное полукольцо в сторону Московского шоссе (трасса М-10 «Россия»), съезд в районе деревни Разметелево, по Колтушскому шоссе в сторону проспекта Косыгина, а также проезд через город Всеволжск.

Кроме того, на участке с 12-го по 40-й км запланирован ремонт на четырех путепроводах. На путепроводе через железную дорогу Заневский Пост – Горы, а также на путепроводах через скотопрогон на 19-м км трассы «Кола» и через железную дорогу Мельничный Ручей – Невская Дубровка на 39-м км запланирован следующий комплекс работ: замена деформационных швов, восстановление пришовной зоны и железобетонных конструкций в зоне деформационных швов.

На путепроводе через автодорогу Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск на 22-м км, кроме того, заменят поврежденные балки пролетного строения, обновят гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие мостового полотна.

Эти меры, безусловно, будут способствовать дальнейшему снижению аварийности на федеральной трассе «Кола» и обеспечению безопасности дорожного движения.