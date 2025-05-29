Борис Эбзеев проверил ход восстановления объектов ветрогенерации в новых регионах

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев совершил рабочую поездку в новые регионы, где провел совещание, посвященное вопросам восстановления объектов ветроэнергетики и обеспечения их надежной эксплуатации.

Участники совещания обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов, предусматривающих развитие инфраструктуры для интеграции возобновляемых источников электроэнергии.

Особое внимание было уделено развитию связей энергосетей новых территорий с соседними регионами, обеспечению безопасности энергообъектов и персонала, а также восстановительным работам. Участники совещания обсудили меры по предотвращению аварийных ситуаций, улучшению контроля над состоянием оборудования и повышению уровня противопожарной защиты.