Энергия будущего: «ССТэнергомонтаж» успешно внедрила систему электрообогрева на Ферганском НПЗ для устойчивого производства водорода

Компания «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») сообщает об успешной реализации проекта по проектированию системы электрообогрева и поставке комплектующих для установки по производству водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), осуществленного в рамках сотрудничества с крупным EPC-подрядчиком Enter Engineering. Этот проект стал значимым вкладом в нефтеперерабатывающую отрасль Узбекистана и подчеркнул статус Ферганского НПЗ как одного из ведущих производителей горюче-смазочных материалов в Центральной Азии с 35 современными технологическими установками, одновременно способствуя укреплению энергетической безопасности страны за счет увеличения внутренних поставок водорода.

Основной задачей, стоящей перед командой «ССТэнергомонтаж», было гарантировать защиту технологических трубопроводов и оборудования от замерзания, а также обеспечить эффективный обогрев открытых насосных установок на производстве водорода. В этой связи «ССТэнергомонтаж» осуществила полный цикл проектирования системы электрообогрева и успешно поставила необходимое оборудование, позволяя Ферганскому НПЗ решать свои задачи с максимальной эффективностью.

В проекте было применено оборудование премиальной линейки собственного производства: саморегулирующийся нагревательный кабель и соединительные и распределительные коробки, что гарантировало надежный обогрев оборудования и полов насосных станций и позволило обеспечить безопасную эксплуатацию системы. Весь монтаж проводился с особым вниманием к соблюдению строгих стандартов безопасности, учитывая условия работы во взрывоопасной зоне Ан В1-г.

Вся проектная документация была подготовлена в соответствии с требованиями заказчика на русском и английском языках, что обеспечивало не только прозрачность, но и высокий уровень профессионализма на каждом этапе работы. В итоге была смонтирована система общей мощностью в 400 кВт, включая 2 км саморегулирующегося нагревательного кабеля (90СТЕ2-ВТ) для обогрева полов насосных станций и 4 км премиального нагревательного кабеля (ВТС, ВТСе, ВТХ) для трубопроводов и оборудования.

Этот проект стал не только ярким свидетельством высокой квалификации и опыта команды «ССТэнергомонтаж», но и важным шагом к внедрению передовых технологий в сфере энергоснабжения и обогрева. На протяжении более 30 лет, «ССТэнергомонтаж» предлагает не просто нагревательные кабели, составляющие основу системы электрообогрева, а проектирует, изготавливает и осуществляет монтаж всех возможных типов СЭО, рассматривая их как комплексные решения, адаптированные к конкретным условиям применения на объекте заказчика.

В портфеле компании такие известные проекты, как Бованенковское, Новопортовское, Чаяндинское, Харьягинское, Харасавэйское, Ванкорское, Тазовское месторождения, Таманский нефтеналивной терминал, Московский нефтеперерабатывающий завод, «Ямал СПГ», «ЗапСибНефтехим», ОБТК «Сахалин-2», «Тольяттиазот» и другие, в том числе, ряд крупных зарубежных проектов.

Фото: Ферганский НПЗ