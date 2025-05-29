Инновации GENESIS претендуют на звание лучших в России

27 мая GENESIS представил свои безгалогеновые решения для кабельной отрасли на региональном этапе престижного конкурса «100 лучших товаров России 2025», проходившего на современной площадке КЦ «Урал» в г. Екатеринбурге. Ранее безгалогеновые компаунды торговой марки GELEN уже были отмечены наградами как «Лучший инновационный продукт» на выставке Cabex-2025.

Эксперты регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России 2025» высоко оценили инновационность, качество и экологичность продукции «Генезис», особо отметив использование российского сырья. Это не только подтверждает высокие стандарты компании, но и ее вклад в развитие экономики страны.

Эксперты высоко оценили и активную позицию GENESIS в ключевых отраслевых и государственных мероприятиях, рассматривая это как свидетельство вовлеченности компании в промышленную и деловую жизнь региона. В настоящее время ожидаем решения конкурсной комиссии и надеемся на выход в федеральный этап для продолжения конкурсной борьбы.