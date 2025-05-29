Китайский инвестор вложит свыше 600 млн рублей в строительство нового завода в Щелково

Компания «Юй Бинлэ» построит в Подмосковье производственный комплекс в индустриальном парке «iЩелково». На новом предприятии инвестор из Китая планирует запустить завод по производству алмазного, ручного и расходного инструмента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 600 млн рублей. На новом предприятии компания планирует запустить производство оборудования, которое в дальнейшем будет поставляться по всей России и в страны СНГ. После ввода новой площадки в эксплуатацию, для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов будет создано около 50 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственный комплекс площадью 5 тыс. кв.м компания планирует в течение двух лет. На новом производстве будут выпускать строительные и алмазные инструменты, а также инструменты для деревообработки и металлообработки, фрезы по дереву и камню, биты для шуруповерта и прочие расходные материалы.

По словам соучредителя индустриального парка «iЩелково» Романа Исайкина, запуск нового завода на территории Подмосковья позволит компании «Юй Бинлэ» не только значительно нарастить производственные мощности, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции - алмазных дисков, сверл и различных расходных материалов.