Компания igus получила награду Американского общества инженеров-механиков за инновационную систему управления кабелями e-loop
Плюс
12 минут назад
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Компания igus, разработчик инновационных решений в области продуктов из высокопроизводительных пластмасс для эксплуатации в динамическом режиме и технологии управления кабелями, сообщает, что разработанная её специалистами модульная система управления кабелями e-loop была выбрана победителем конкурса и получила награду Американского общества инженеров-механиков (American Societ...
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