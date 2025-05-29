Компания igus получила награду Американского общества инженеров-механиков за инновационную систему управления кабелями e-loop

Компания igus, разработчик инновационных решений в области продуктов из высокопроизводительных пластмасс для эксплуатации в динамическом режиме и технологии управления кабелями, сообщает, что разработанная её специалистами модульная система управления кабелями e-loop была выбрана победителем конкурса и получила награду Американского общества инженеров-механиков (American Societ

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