На БМК монтируют новую линию обточки и шлифовки поверхности проволоки

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») приступил к монтажу нового оборудования – линии обточки и шлифовки поверхности катанки и проволоки. Запуск линии запланирован на второй квартал текущего года.

Новое оборудование позволяет обрабатывать до 3600 тонн проволоки в год в зависимости от сортамента. Линию будет обслуживать один волочильщик в каждой смене.

Оборудование устанавливают в цехе легированной проволоки №11, где предварительно проведены необходимые работы по подготовке фундамента и проведению инженерных коммуникаций. Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы выполняет представитель предприятия-изготовителя совместно со специалистами БМК.