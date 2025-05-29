Сарапульский электрогенераторный завод начал производство нового типа бортового оборудования для гражданской авиации

Сарапульский электрогенераторный завод начал производство электродвигателей для новых российских гидравлических насосных станций отечественного самолета Sukhoi Superjet.

Электродвигатели бортового применения ДАТ-5.12 и ДТП-2.5 стали новым типом авиационного оборудования для СЭГЗ. Сарапульский завод будет поставлять их Уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика», где производят импортозамещенные гидравлические насосные станции для Суперджета.

Гидравлические насосные станции, в составе которых будут работать электродвигатели СЭГЗ, обеспечивают работу важнейших узлов и механизмов самолета, в частности, механизации крыла. Они заменят импортные агрегаты на российских лайнерах.

«Освоение нового типа продукции в условиях жесточайших экономических санкций в отношении России было серьезным вызовом для коллектива предприятия, и мы достойно справились с этой задачей. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности, Правительства Удмуртии, Совета директоров сегодня мы развиваемся и вместе с коллегами по отрасли участвуем в возрождении отечественной гражданской авиации», - прокомментировал начало производства новых изделий генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев.

Предприятия промышленности в Удмуртии могут рассчитывать как на региональные, так и на федеральные меры поддержки. Сарапульский завод был участником проекта «Производительность труда», который сейчас входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Все нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В 2023 году Сарапульский электрогенераторный завод получил льготный займ в Фонде развития промышленности на проект «Приобретение линии по производству силового оборудования (трансформаторов) для комплектных трансформаторных подстанций» на сумму 100 млн рублей, а в 2024 году - займ в размере 105,6 млн руб. Кроме того, в 2025 году заводу Министерством промышленности и торговли республики была выделена субсидия – более 6 млн руб. – на приобретение нового оборудования. Поддержка промпредприятий региона позволяет увеличивать технологический потенциал всей страны.

Серийный выпуск новых электрических двигателей для российских гидравлических насосных станций на СЭГЗ запланирован до 2027 года. Объем производства будет корректироваться в соответствии с программой выпуска самолетов.