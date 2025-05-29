В Санкт-Петербурге готовят участок строительства ШМСД

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) длиной около 7 км свяжет северные и южные районы Санкт-Петербурга и тем самым улучшит транспортную ситуацию в центральной части города. Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил этап подготовки территории к строительству. Ранее ведомство одобрило корректировки в проектно-сметной документации, в том числе новые решения по устройству на ШМСД бесконтактной системы взимания платы «Свободный поток».

Трасса пройдет от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом. Общая площадь участка подготовки территории - 85,87 га.

«В зону строительства ШМСД попадает густая сеть инженерных коммуникаций, которые предстоит переустроить. В том числе - кабельные линии электроснабжения и линии связи, а также сети водоснабжения, газопроводы высокого, среднего и низкого давления. Общая длина только сетей газового хозяйства составляет более 7 км», - рассказал главный эксперт проекта Вадим Стыценко.

На этапе подготовки территории строительства также планируют разместить трансформаторные подстанции, новое здание административно-бытового комплекса на железнодорожной станции Волковская и иные здания и коммуникации.

Застройщик – АО «Западный скоростной диаметр».

Генеральный проектировщик – АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург».