Завод ГОСТКАБЕЛЬ получил аттестацию ПАО “РОССЕТИ”

Аттестация ПАО “РОССЕТИ” подтверждает качество и безопасность кабеля для людей и окружающей среды, а также его соответствие параметрам, указанным изготовителем. При аттестации происходит контроль производственных условий на заводе, техдокументации на кабель, соответствие кабеля нормативным актам.

Завод ГОСТКАБЕЛЬ получил положительное заключение аттестационной комиссии ПАО “РОССЕТИ”. Качество продукции завода полностью соответствует техническим требованиям и рекомендуется для эксплуатации на объектах ПАО “РОССЕТИ”.

Аттестация проводилась для силовых кабелей на напряжение 0,66 и 1,0 кВ марок ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS и силовой кабель на напряжение 1 кВ марки ПвВГнг(А)-LS.

Высокая квалификация специалистов, тщательный контроль за производством и современное оборудование полного цикла позволяют заводу ГОСТКАБЕЛЬ создавать качественный кабель со сроком службы более 30 лет, соответствующий ГОСТ 31996-2012.

Ознакомиться с каталогом кабельной продукции можно в оптовой системе РОС-электро. РОС-электро – официальный дистрибьютор завода ГОСТКАБЕЛЬ.