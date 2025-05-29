Более 90 км трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области будут иметь четыре полосы движения

В этом году в Ростовской области продолжаются работы по расширению с двух до четырех полос движения участков важнейшей федеральной трассы региона – Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.

Так, капитальный ремонт проводят на участках от Ростова-на-Дону в направлении Донецкой Народной Республики. Их общая протяженность составляет 18 км – с 36-го по 54-й км. Кроме того, в 2025 году сразу после разработки проекта капитального ремонта специалисты планируют приступить к аналогичным работам на двух соседних отрезках с 54-го по 83-й км.

Продолжается расширение трассы и в обратном направлении – от границы с ДНР. Так, работы идут на отрезке км 103 – км 108. Напомним, что в прошлом году по завершении основных мероприятий федеральные дорожники запустили движение автомобилей на соседнем 11-километровом участке (км 108 – км 119).

Масштабный проект по расширению проезжей части трассы Р-280 «Новороссия» реализуется комплексно. Так, чтобы не допустить образования узких мест после ввода в эксплуатацию четырехполосных участков и избежать образования заторов, было решено параллельно вести работы по расширению искусственных сооружений.

«На 111-м км продолжаем капремонт моста, по которому в прошлом году уже открыли рабочее движение по всем четырем полосам. Также мы приступили к расширению путепровода над железной дорогой на 63-м км. Аналогичные работы будем проводить на мосту через реку Миус на км 96. Такой подход призван обеспечить для пользователей трассы четырехполосный «зеленый коридор» без сужений», – подчеркнул заместитель начальника – директор ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Степан Чибров.

Планируется, что в ближайшие годы четырехполосный проезд будет обеспечен на более чем 90 из 113 км трассы Р-280 «Новороссия» в границах Ростовской области. Интенсивность транспортного потока в часы пик здесь уже превышает 30 тыс. автомобилей в сутки.

Чтобы не создавать дополнительных сложностей в движении автомобилей, дорожники сначала устраивают новые полосы, перепускают на них транспортный поток, а затем приступают к капитальному ремонту старых полос.

Добавим, что в Ростовской области на трассе Р-280 «Новороссия» проводят мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения. Так, например, на четырех участках обхода Таганрога в этом году завершат установку линий искусственного освещения.

*** Трасса Р-280 «Новороссия» обеспечивает связь между Ростовской, Запорожской и Херсонской областями, а также Донецкой Народной Республикой, с последующим выходом в Крым. Кроме того, дорога входит в состав формирующегося Азовского транспортного кольца, что подчеркивает её стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона.