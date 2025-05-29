НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» принял участие в Отчетной конференции по итогам 50-й Сессии СИГРЭ

6 часов назад
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Источник:
РНК СИГРЭ
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14 мая 2025 года, Национальный исследовательский комитет В3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Подстанции и электроустановки» принял участие в Отчетной конференции по итогам 50-й Сессии СИГРЭ, прошедшей в августе прошлого года в Париже.

В Пленарной сессии члены Технического комитета РНК СИГРЭ выступили с докладами. По итогам состоялась церемония вручение дипломов по итогам мониторинга активности КПЭ.

В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований СИГРЭ были заслушаны доклады о работе Исследовательских комитетов СИГРЭ на 50-й Сессии. Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Дмитрий Александрович Воденников выступил с презентацией об участии Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ на 50-й Сессии СИГРЭ.

В повестке выступления было представлено:

  • обзор представленных докладов на 50-ю Сессию СИГРЭ и мировых тенденций развития электротехнического оборудования;
  • информация о действующих рабочих группах и деятельности Исследовательского комитета В3 СИГРЭ;
  • планы НИК В3 РНК СИГРЭ на будущее;
  • обзор ключевых тем 51-й Сессии СИГРЭ (2026 год).

С более подробной информацией по итогам Отчетной конференции можно ознакомиться по ссылке.

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