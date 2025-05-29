НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в работе VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы энергетики»

22-23 мая 2025 года в Омском государственном техническом университете состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ».

Формат участия: гибридный (очная и онлайн).

В конференции работала была организована по 4-м Секциям.

Руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ Дмитрий Александрович Воденников принял участие в качестве эксперта в работе секции №2: «Электрооборудование энергосистем».

Эксперты обсудили проблемы и тенденции отрасли.

Помимо этого, для политехников и гостей вуза были организованы: экскурсия, решение индустриальных кейсов, ярмарка вакансий и многое другое.