Полномочный представитель президента РФ Анатолий Серышев и генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков обсудили развитие энергетики в Сибирском федеральном округе

3 часа назад
215
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Россети Сибирь
Авторы и источники / Правообладателям

Ключевой темой рабочей встречи в Новосибирске стало развитие электросетевого комплекса на территории округа.

Анатолий Серышев отметил, что в климатических условиях Сибири своевременное проведение подготовительных работ особо значимо для поддержания работоспособности электросетевого комплекса. Крайне важно свести к минимуму риски технологических нарушений, особенно в холодное время года, подчеркнул полпред.

Антон Дьячков рассказал об успешном завершении осенне-зимнего периода на всей территории Сибирского федерального округа. Благодаря мягким климатическим условиям и готовности «Россети Сибирь» к зиме, энергетики прошли этот сезон относительно спокойно — показатели аварийности в сетях всех классов напряжения снизились.

Важной темой стал старт ремонтной программы: плановые работы уже идут и включают замену изношенных линий электропередачи, обновление трансформаторов и другого энергооборудования, расчистку просек в охранной зоне ЛЭП. Помимо этого, на подготовку аварийного запаса оборудования и материалов в Сибирском федеральном округе направлено 546 млн рублей (из 679,1 млн рублей на территории присутствия компании).

Кроме того, «Россети Сибирь» заключила 97 соглашений о взаимодействии при ликвидации последствий нарушений в Сибирском федеральном округе: с подразделениями МЧС России, другими сетевыми компаниями, дорожными службами и подрядными организациями. На территории округа в круглосуточной готовности находятся 1134 бригады (5478 человек и 2611 единиц техники), а обеспечить социально важные объекты электроэнергией готовы 567 резервных источников общей мощностью 27,6 мегаватта.

Помимо ежегодных ремонтов, на территории Сибирского федерального округа действует инвестиционная программа. Специалисты «Россети Сибирь» и «Россети Томск» полностью реализовали запланированные на первый квартал работы: в эксплуатацию введено 185 километров линий электропередачи и 45 мегавольтт-ампер мощностей. Мероприятия же на год запланированы в объёме свыше 12,6 миллиарда рублей.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!