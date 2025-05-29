Правительство направит 1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Калмыкии и Псковской области

В 2025 году из федерального бюджета Республике Калмыкия и Псковской области будет направлен 1 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Из общей суммы более 337 млн рублей поступит в Псковскую область, где будет продолжена реконструкция котельной в Пскове – самого крупного источника теплоснабжения в регионе, обеспечивающего теплом более 76 тысяч человек и значительную часть социально значимых объектов города. Котельная была введена в эксплуатацию в 1975 году, с тех пор замена оборудования не проводилась.

Остальная часть средств – более 684 млн рублей – будет направлена в Калмыкию на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, которые обеспечивают водой жителей, а также социально значимые, коммунальные и инфраструктурные объекты города Элисты и пригородных посёлков. Также за счёт федеральной субсидии будет разрабатываться проектная документация на строительство водопровода из реки Волги для обеспечения качественной питьевой водой жителей Элисты.

Субсидии будут направлены в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Вопрос об их выделении был рассмотрен на заседании Правительства 29 мая.