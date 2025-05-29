«Россети Центр» продолжают строительство и модернизацию систем наружного освещения в Курской области

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго» продолжают реализацию мероприятий по модернизации и развитию уличного освещения. С начала 2025 года энергетики смонтировали 285 современных светодиодных светильников, заменили 220 устаревших ламп на энергоэффективные, проложили 13 км самонесущего изолированного провода (СИП), установили 8 новых опор и 19 фотореле. Наибольший объём работ выполнен в Золотухинском, Солнцевском, Поныровском, Советском и Курском районах.

Так, в деревне Верхняя Медведица Курского района для решения проблемы недостаточной освещённости было смонтировано свыше 2 км СИП и установлены новые светильники. Теперь жители могут безопасно передвигаться по освещённым улицам и дворам. В семи населённых пунктах Поныровского района специалисты «Курскэнерго» установили и заменили 46 светильников, построили 5 км новых сетей наружного освещения. Все объекты введены в эксплуатацию и подключены к централизованной системе электроснабжения.

Кроме того, в рамках технического обслуживания специалисты провели ревизию светового оборудования: проверили состояние проводов, изоляторов, тросовых подвесок, оттяжек и кронштейнов.

В целом работы по модернизации систем уличного освещения затронули 16 районов Курской области. Реализация программы будет продолжена и в дальнейшем — для повышения комфорта и безопасности жителей региона.