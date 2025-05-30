Более 67 км федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в ДНР и Запорожской области будут расширены до четырех полос до конца 2027 года

Специалисты ФКУ Упрдор «Тамань» совместно с подрядной организацией проверили готовность крупных объектов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области к началу капитального ремонта.

«Социальная востребованность альтернативного маршрута в Республику Крым ставит перед федеральными дорожниками задачу повышения пропускной способности трассы Р-280 «Новороссия». В настоящее время уже заключены государственные контракты на выполнение работ, и мы начинаем расширение новых участков общей протяженностью 67,6 км до четырех полос движения», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Работы по капитальному ремонту планируется развернуть на двух участках – от города Мариуполь до границы с Запорожской областью и далее до города Бердянск. Инженеры уже выполняют работы по изысканиям и разработке проекта. Вдоль всех 67,6 км произведена расчистка полосы отвода. Для базирования трудовых ресурсов ведется организация временного городка строителей в непосредственной близости от объектов. Для непрерывности цикла дорожных работ и своевременной поставки строительных материалов в непосредственной близости от участков ремонта устраивается вся необходимая инфраструктура: технологические и складские площадки, асфальтобетонные заводы и растворобетонный узел.

На рабочем совещании, специалистами службы заказчика и подрядной организации были определены первичные задачи по выполнению программы работ на 2025-й год и принято приоритетное решение по сохранению транспортной доступности маршрута, исключающее введение реверсивного режима на всех участках производства работ. Таким образом, дорожники сначала устроят две новые полосы движения вдоль существующей дороги, выполнят перепуск движения и только потом приступят к обновлению действующей трассы.

В ближайшей перспективе ФКУ Упрдор «Тамань» планируется заключить контракты на реализацию еще трех объектов развития трассы Р-280 «Новороссия» в Донецкой Народной Республике. Ими станут строительство двух этапов обхода города Мариуполь протяженностью 31,9 км и реконструкция 3,6 км трассы в границах города Новоазовск.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» находится 997,5 км автомобильных дорог федерального значения в 5 регионах Российской Федерации: Краснодарский край, Республика Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая Народная Республика.