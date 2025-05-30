Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке нужен аффинажный завод
Аффинажный завод необходим для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам в Хабаровске глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
"На Дальнем Востоке нет ни одного аффинажного завода. <…> Обсуждали сегодня необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Ряд концентратов отправляются через границу в Китай - концентраты медных руд. Или едут на Урал для дальнейшей переработки. Вот эта работа по созданию новых энергетических мощностей на Дальнем Востоке, она позволит создавать здесь и переработку, рынок прямо под боком. Поэтому мы рассчитываем, что 12 трлн рублей [инвестиций] достижимы при создании серьезных перерабатывающих производств", - обозначил Чекунков.
Необходимость строительства такого завода также отметил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он сказал, что для строительства завода выделено несколько площадок - выбирать итоговую будут уже сами инвесторы. Примерный объем инвестиций глава региона оценил в размере от 5 млрд руб. до 20 млрд.
"Большое спасибо Юрию Петровичу [Трутневу]. Он поддержал строительство завода аффинажного. Для того, чтобы построить [аффинажный] завод, нам нужно пройти очень большой путь. То есть наличие инвестора, это не наличие готовой площадки, это не сведение логистики по аффинажу золота во всем Дальнем Востоке. Хотя это совершенно наглядно, что аффинаж на Дальнем Востоке нужен. Это - точки роста, в том числе и в переработке леса, рыбы, тех руд, которые добываются здесь у нас на Дальнем Востоке", - отметил Демешин.