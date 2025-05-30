Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке нужен аффинажный завод

Аффинажный завод необходим для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам в Хабаровске глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

"На Дальнем Востоке нет ни одного аффинажного завода. <…> Обсуждали сегодня необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Ряд концентратов отправляются через границу в Китай - концентраты медных руд. Или едут на Урал для дальнейшей переработки. Вот эта работа по созданию новых энергетических мощностей на Дальнем Востоке, она позволит создавать здесь и переработку, рынок прямо под боком. Поэтому мы рассчитываем, что 12 трлн рублей [инвестиций] достижимы при создании серьезных перерабатывающих производств", - обозначил Чекунков.

Необходимость строительства такого завода также отметил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он сказал, что для строительства завода выделено несколько площадок - выбирать итоговую будут уже сами инвесторы. Примерный объем инвестиций глава региона оценил в размере от 5 млрд руб. до 20 млрд.