Энергетики обеспечили подключение к электроснабжению строящегося торгово-офисного центра в Дубне

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по модернизации подстанции для подключения к электроснабжению строящегося торгово-офисного центра на проспекте Боголюбова в Дубне.

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики выполнили замену электрооборудования в трансформаторной подстанции ТП-160. В ходе работ была подключена новая панель распределительного щита ЩО-70 и смонтирован прибор учёта электроэнергии на границе балансовой принадлежности заявителя.

Проведенные мероприятия обеспечат подключение к электроснабжению нового объекта городской инфраструктуры с заявленной мощностью электроснабжения в 150 кВт. Здание на протяжении долгого времени находилось в недостроенном состоянии, теперь там будет открыт современный торгово-офисный центр.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание реализации социально значимых проектов по технологическому присоединению и увеличению мощности.

Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.