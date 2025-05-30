Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» улучшает контроль качества с новым измерительным оборудованием

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» недавно приобрел и активно использует специализированные измерительные устройства для проверки сопротивления токопроводящих жил выпускаемого кабеля. Оно заменило устаревшие версии и позволяет проводить более высокоточные замеры как для кабеля с многопроволочными, так и однопроволочными жилами. Это улучшило контроль качества выпускаемой продукции.

Новая система заменила ручной метод измерений, который был трудоемким и давал менее точные результаты. Теперь процесс занимает считанные минуты, а технология замеров полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Устройство обеспечивает равномерное сжатие с усилием до 4 тонн как однопроволочной жилы, так и многопроволочной, а увеличенное расстояние между контактами позволяет получать более стабильные и корректные данные измерения мультиметром.

Все партии выпускаемого кабеля на Заводе проходят многоступенчатый контроль: на этапе скрутки токопроводящих жил, после наложения изоляции и окончательный контроль – после нанесения наружной оболочки. Это позволяет оперативно выявлять возможные отклонения от ГОСТ, чтобы гарантировать потребителям высокое качество нашей продукции.