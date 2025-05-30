Кабмин утвердил перенос 14 проектов КОММод
Правительство перенесло сроки ввода ряда проектов модернизации ТЭС, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
Так, «Интер РАО» разрешили сдвинуть ввода блока Нижневартовской ГРЭС с мая 2026 года на май 2027 года. На Ириклинской ГРЭС «Интер РАО» может перенести ввод третьего блока – с августа 2025 на июнь 2027 года, первого – с февраля 2027 на сентябрь 2028 года. На Костромской ГРЭС «Интер РАО» сдвигается ввод шестого блока (с декабря 2026 года на май 2028 года) и первого блока (с июня 2027 года на май 2029 года), на Пермской ГРЭС «Интер РАО» ввод второго блока переносится с февраля 2026 года на октябрь 2028 года. Также согласовали перенос проектов БГК (входит в «Интер РАО»): на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ – с января 2026 года на ноябрь 2028 года и на Кармановской ГРЭС – с июня 2026 года на сентябрь 2028 года.
«Юнипро» получила возможность сдвинуть «вправо» ввод модернизированного второго блока на Сургутской ГРЭС-2 – с декабря 2026 года на январь 2028 года, а также третьего блока – с декабря 2027 года на сентябрь 2028 года.
Проект на ТЭЦ Сибирского химического комбината (г. Северск, подконтрольна «Росатому») переносится с июля 2025 года на январь 2026 года.
На Рефтинской ГРЭС СГК ввод отложен с января 2027 года на июль 2028 года, на Красноярской ТЭЦ-1 изменён состав плановых мероприятий по модернизации.
Проект на Ново-Салаватской ТЭЦ (объект «Газпром нефтехим Салават») перенесли с декабря 2024 года на декабрь 2028 года.
Также правительство исключило проекты модернизации «Т Плюс». Согласно распоряжению, речь идёт об объекте модернизации на Саратовской ТЭЦ-2, который планировалось ввести в июле 2028 года, и на Пермской ТЭЦ-1, который должны были завершить в апреле 2028 года.
19 мая «Коммерсант» сообщил, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос 14 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт. Причинами остаются задержки поставок оборудования, в связи с чем штрафы для генерирующих компаний не предусмотрены, отмечала газета.
В марте этого года правкомиссия согласовала перенос шести проектов модернизации, в феврале – 15 проектов. Соответствующие сдвижки объяснялись проблемами со сроками поставки оборудования. Позднее эти изменения были оформлены распоряжениями правительства.