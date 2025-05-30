Компания BizLink использует универсальность силикона в не содержащих PFAS специальных кабелях, применяемых в промышленности и электрических приборах
Плюс
3 часа назад
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Компания BizLink, глобальный поставщик решений для кабельных и соединительных технологий, перерабатывает множество термопластов, эластомеров и термопластичных эластомеров для использования в разработках конструкций кабелей по индивидуальному заказу клиентов.
Компания использует жидкий силиконовый каучук (LSR) и твёрдый высокотемпературный вулканизированный силикон (HTV) в свои...
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