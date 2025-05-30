На создание дорог на острове Русский направят около 2,5 млрд рублей

Порядка 2,5 млрд рублей направят на создание автодорожной сети острова Русский к 2026 году. Об этом говорится в презентации управляющего директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Андрея Шарафутдинова.

"Финансирование автодорог составит 2,5 млрд рублей до 2026 года", - говорится в презентации.

Шарафутдинов уточнил, что основная часть дорожной инфраструктуры будет готова в 2026 году. Дорожная сеть охватит территорию Дальневосточного федерального университета и территорию ИНТЦ "Русский".

"[Дорожная сеть охватит] не только ИНТЦ "Русский", а в принципе развитие инфраструктуры острова "Русский", потому что ИНТЦ - это один из объектов "Русского". Там же есть и ДВФУ", - сказал он.

ИНТЦ "Русский" создан постановлением правительства РФ по инициативе Дальневосточного федерального университета. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ - освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром.